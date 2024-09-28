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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينه الخانكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة الخانكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الحاديه عشر مساء يوم الاحد الموافق 29/ 9/ 2024، وحتى الساعة الخامسه فجرًا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه الخانكة المرشحة.

الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه الخانكة المرشحة

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

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