رئيس أركان جيش الاحتلال: قدراتنا لا تنتهي عند تصفية نصر الله

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم السبت أن تصفية الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدينا.

و اضاف هاليفي أن الهجوم تم التخطيط له منذ فترة طويلة ونفذ في الوقت المناسب

واكد هاليفي فى الرسالة واضحة “أن أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه.” على حد قوله

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى جانب القيادي في الحزب، علي كركي.

وقبل صدور البيان بدقائق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجهزة الأمن في إسرائيل لديها دليل يؤكد مقتل نصر الله في عملية اغتيال نفذت ليلة الجمعة.

