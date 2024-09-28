طقس الإسكندرية يشهد انخفاضا في درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية حالة من الاستقرار في الحالة الجوية وانخفاض في درجات الحرارة درجتين إلى ثلاثة منذ بداية فصل الخريف، كما شهدت نسبة الرطوبة البوم ارتفاع طفيف ليصل إلى 64%، وسرعة رياح 14 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سيطرة الأجواء الخريفية على أغلب الأنحاء خلال الأيام القادمة، واستمرار الإنخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض نسب الرطوبة.

كما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ان نسب إشغال الشواطئ منخفضة منذ بداية العام الدراسي وحالة البحر في شواطئ في القطاع الشرقي مستقرة والراية خضراء وفي القطاع الغربي الراية الصفراء، وللأمان اسمع تعليمات رجال الإنقاذ.

التأكد من عدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير أو أي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، تستخدم دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض وتواصل مع السياحة والمصايف.