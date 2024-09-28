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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكليتي التمريض والتربية الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكليتي التمريض والتربية الرياضية.

ورافقه الدكتور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتورة مروة  راغب عميدة كلية التمريض،  ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته شارك رئيس الجامعة طلاب الكليتين تحية العلم، كما تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، والمدرجات، وعدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتى نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

واطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى أول أيام العام الدراسي الجديد  ، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

ورحب "الجيزاوي" بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم علي المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم.

أعضاء هيئة التدريس العام الدراسي الجديد العام الدراسي انتظام سير العملية التعليمية أول أيام العام الدراسي الجديد