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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدار السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4  أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار  بدائرة قسم شرطة دار السلام. 


وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام  4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل “شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم”، بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار ، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، و بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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