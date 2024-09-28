ضبط 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدار السلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة دار السلام.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل “شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم”، بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار ، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، و بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.