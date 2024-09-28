صحفية لبنانية: حتى الآن لم يعلن حزب الله نجاح اغتيال الأمين العام

أكدت الكاتبة الصحفية نجاة شرف الدين، أن ما يحدث في لبنان اليوم هو مشهد متكرر لما حدث في غزة، موضحةً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بذلك عندما قال «إنه سيحول لبنان إلى غزة ثانية»، منوهةً أن هذه الغارات المستمرة منذ أيام عديدة والتي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء وآلاف الجرحى لا تزال مستمرة.

وشددت «شرف الدين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن ليلة أمس على لبنان كانت ساخنة جدًا نتيجة لاستمرار وشدة الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، سواء على مستوى الضاحية الجنوبية أو جنوب لبنان، مضيفةً: «الجيش الإسرائيلي كان قد أنذر المدنيين اللبنانيين بإخلاء هذه المنطقة وعدد من النازحين بهذه المناطق باتوا ليلته في العراء والشوارع».

وأوضحت أن الضاحية الجنوبية الليلة الماضية تعرضت لعدد كبير من الغارات الإسرائيلية وأيضًا تستمرهذه الغارات لساعات الصباح، مؤكدةً أن الغارات لم تتوقف أيضًا في الجنوب اللبناني منطقة صور والنبطية، متابعة: «هذه الغارات والتصعيد يتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وحزب الله لم يعلن في أي بيان رسمي عن نجاح عملية اغتيال نصر الله».