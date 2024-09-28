فيديو| ليلة دامية على لبنان.. غارات إسرائيلية هي الأعنف

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن الليلة الماضية تعتبر ليلة دامية على جنوب لبنان، إذ أنها شهدت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية والتي تعتبر الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تكن متركزة على الضاحية الجنوبية فقط، ولكن شملت العديد من المناطق المختلفة في لبنان في القطاع الشرقي والغربي، فضلا عن أنه مع التزامن مع الغارات الجوية كان هناك سلسلة من الغارات التي استهدفت بعلبك وشرقي ووسط لبنان.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ سلسلة من الهجمات العنيفة على مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي وصل مناطق لم تصله من قبل في تاريخ الاعتداءات بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على الأراضي اللبنانية تعتبر أكبر هجمة ينفذها جيش الاحتلال، متابعًا أن الغارات الجوية تزامنت بشكل واحد في مناطق مختلفة، كون أنها استهدفت مناطق سكنية ومنازل للمدنيين، وسط ادعاءات إسرائيلية أن المنازل المستهدفة بها العديد من الأسلحة والذخيرة.