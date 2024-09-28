الوادي الجديد تحذر المواطنين من التعامل مع الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي

حذرت محافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، الراغبين في شراء أراضي زراعية من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة التي تهدف الى النصب المواطنين خاصة في واحة الفرافرة.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة في بيان لها إنها تحذر الراغبين في تخصيص أراضي تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

من التعامل مع الغير، سواء كانت شركات أو أفراد، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في هذا الشأن، حيث ان هذه التصرفات تعد غير قانونية وتؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة أنها ستتصدى لها بكل حزم وتتخذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتها.

وتهيب رئاسة مركز الفرافرة بالراغبين في تخصيص أراضي التواصل مباشرة أو الحضور شخصيا الى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة او صندوق استصلاح الأراضي بديوان عام المحافظة.