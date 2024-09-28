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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يؤكد اغتيال حسن نصر الله

حسن نصرالله
حسن نصرالله
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رسميًا، وسط تضارب بشأن مصيره.

وجاء اغتيال "نصر الله" جراء الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.

وحتى اللحظة لم ينف حزب الله أو يؤكد اغتيال "نصر الله".

وأمس الجمعة، تضاربت الأنباء بشأن مصير الأمين العام لحزب الله بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الحزب في الضاحية الجنوبية، بحسب الإعلام اللبناني.

 أفادت هيئة البث الإسـ،رائيلية، امس الجمعة، أن الهدف الرئيسي للغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية كان اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الغارات جاءت كجزء من تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع حزب الله في لبنان.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإس،رائيلي، اليوم، أنه استهدف المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي يقع تحت المنازل في المنطقة، في محاولة لتوجيه ضربة قوية للحزب وقادته.

فيما أفادت تقارير إعلامية إسـ رائيلية أخرى بأن رئيس الوزراء الإسـ رائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى قطع مؤتمره الصحفي في نيويورك بشكل مفاجئ، بعد تلقيه إحاطة عاجلة من السكرتير العسكري حول تفاصيل الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان

اغتيال قائد الوحدة الصاروخية حزب الله جنوب لبنان قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله حسن نصرالله