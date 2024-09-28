محافظ القليوبية يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع وفد وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور ولاء جاد مدير وحده حياه كريمه بالوزارة والدكتور عمر عثمان والدكتور أحمد محروس من فريق عمل الوزارة لمناقشة آخر المستجدات في المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في تطوير الريف المصري.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع ، تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية، موجها بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل ، مؤكدا أن هدف المشروعات هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولم يقتصر الاجتماع على مناقشة المشروعات الجارية فقط، بل امتد إلى بحث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" والتي تستهدف مراكز قليوب وطوخ والخانكة بمحافظة القليوبية حيث تم تكليف الأجهزة التنفيذية المعنية بوضع خطط عمل تفصيلية لتنفيذ المشروعات في هذه المراكز وتحديد الأراضي المطلوبة للمشروعات، مع مراعاة التكامل بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال الاجتماع على أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري. وأشار إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير الريف المصري وتحسين حياة المواطنين، حيث يعد مشروع "حياة كريمة" أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى، وتحسين مستوى معيشة الأهالي.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ ورؤساء مدن شبين القناطر وطوخ والخانكة وقليوب ومدير المشروعات والذي قدم عرضًا مفصلًا عن آخر مستجدات العمل في المشروع بمحافظة القليوبية