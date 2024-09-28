فى ذكرى رحيل أحمد رمزي.. قصة إنقاذ حياة عبدالحليم حافظ

تحل اليوم الموافق ٢٨ سبتمبر، ذكري رحيل الفنان أحمد رمزي، والذى قدم العديد من الأعمال السينمائية خلال رحلته الفنية.

قصة إنقاذ حياة عبدالحليم حافظ

كشف الفنان أحمد رمزي أن الفنان عبدالحليم حافظ، كان يعاني المرض فى عمر ٢٨ سنه، وأثناء جلوسه فى المستشفى لتلقي العلاج زارته والدة الفنان أحمد رمزي.

وتابع رمزي فى تصريحات خاصة خلال لقاء مع الإعلامية صفاء أبو السعود فى برنامج "ساعة صفا"، أن والدته أنقذت حياة عبدالحليم حافظ فى هذا اليوم.

وأكمل الفنان أحمد رمزى حديثه "أول ما ماما وصلت لقت الاوضة مليانه ناس، طردتهم كلهم عشان يرتاح، وقالت لحليم سافر انجلترا عشان تلحق نفسك، والسفر هناك خد العلاج وخف".

أبرز أعمال الفنان أحمد رمزي الفنية

شارك الفنان أحمد رمزي العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "العريس يصل غداً، لن أعترف، السبع بنات، لا تطفئ الشمس، حياه وأمل، عائلة زيزي، الأشقياء الثلاثة".