نجل الزعيم جمال عبد الناصر: لم نتخلف عن إحياء ذكرى رحيل والدي

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن الأسرة لم تتخلف عن إحياء ذكرى رحيل الزعيم الراحل على مدار 54 سنة منقضية.

وأكد في تصريحات له، حرصه التواجد من الصباح في ضريح الوالد لقراءة الفاتحة واستقبال محبي ومؤيدي الزعيم الذين يتواجدون في مصر والعالم العربي بأكلمه.

وأشار إلى أنه يشعر بالسعادة والفخر حينما يرى جموع المواطنين يلتفون حول ضريح والده لقراءة الفاتحة، الأمر الذي يؤكد أن من يقدم لوطنه شيئًا لن يذهب سدى.

واختتم، سننتهي من زيارة الضريح واستقبال المواطنين وسنذهب بعدها إلى منزل الزعيم في منشية البكري، والذي يضم عددًا من المقتنيات النادرة للزعيم الراحل.