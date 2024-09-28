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السبت 28 سبتمبر 2024
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فضائيات

أستاذ هندسة: 73% من الطاقة ستنتج من مصادر غير الغاز والبترول|فيديو

الدكتور حافظ سلماوي،
الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة
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قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إننا نشهد الآن تطوير لاستراتيجية الطاقة، من خلال تطوير الأهداف التي تم وضعها، لافتًا إلى أنه في عام 2040 سننتج 73% من الطاقة من مصادر غير الغاز والبترول، كما أن مصر تسعى للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030.

وشدد «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن مصر تنتج من المحطات التقليدية ما يكفي للاحتياجات، والتوسع القادم سيكون باتجاه محطات طاقة متجددة من خلال محطات طاقة رياح وطاقة شمسية، ولن يكون هناك إضافة وإنشاء لمحطات تقليدية، منوهًا أن عدد المحطات التقليدية يقل مع مرور الزمن؛ وذلك نظرًا للتقادم وخروج عدد من المحطات من الخدمة.

وأشار إلى أن هناك مبادرة تم طرحها من قبل الدولة المصرية في مؤتمر «كوب 27»، وتربط بين المياه والغذاء والطاقة، وهي المبادرة تستهدف بناء 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة قبل عام 2028 مقابل التخلص من 5 آلاف ميجا من المحطات التقليدية المتقادمة الملوثة للبيئة، موضحًا أن آليات الاستثمار في هذا المجال تعتمد بالأساس على الاستثمار الخاص كمرحلة أولى عقود البناء والتملك ومصر لها خبرات واسعة في هذا الأمر.

الطاقة المتجددة المحطات التقليدية