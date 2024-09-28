إحالة 7 موظفين بوحدة صحية في البحيرة للتحقيق|صور

أجرى الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة مفاجئة إلى الوحدة الصحية بالمجد بمركز التحرير، بهدف التأكد من انتظام سير العمل والانضباط الإداري إضافة إلى تقييم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته تفقد عبد الجواد، كافة أقسام الوحدة بما في ذلك الاستقبال والطوارئ، كما تابع سير العمل في مكتب الصحة والعيادات والمعمل، وأثناء الزيارة قرر إحالة 7 من العاملين بالوحدة للتحقيق من قبل الشؤون القانونية، وذلك لعدم الإنضباط الإداري.

كما أصدر وكيل الوزارة تكليفات لمدير الإدارة الصحية بالتحرير ولجميع الفرق الإشرافية بتكثيف المرور على مدار الساعة على جميع الوحدات الصحية بالإدارة لضمان جودة الخدمات، وخلال تفاعله مع الأهالي المتواجدين بالوحدة، استمع عبد الجواد إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا بتذليل كافة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة.