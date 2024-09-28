ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة 7 موظفين بوحدة صحية في البحيرة للتحقيق|صور

الدكتور السيد أحمد
الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة مفاجئة إلى الوحدة الصحية بالمجد بمركز التحرير، بهدف التأكد من انتظام سير العمل والانضباط الإداري إضافة إلى تقييم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته تفقد عبد الجواد، كافة أقسام الوحدة بما في ذلك الاستقبال والطوارئ، كما تابع سير العمل في مكتب الصحة والعيادات والمعمل، وأثناء الزيارة قرر إحالة 7 من العاملين بالوحدة للتحقيق من قبل الشؤون القانونية، وذلك لعدم الإنضباط الإداري.

كما أصدر وكيل الوزارة تكليفات لمدير الإدارة الصحية بالتحرير ولجميع الفرق الإشرافية بتكثيف المرور على مدار الساعة على جميع الوحدات الصحية بالإدارة لضمان جودة الخدمات، وخلال تفاعله مع الأهالي المتواجدين بالوحدة، استمع عبد الجواد إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، موجهًا بتذليل كافة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة.

الإدارة الصحية الانضباط الاداري البحيرة الشئون القانونية انتظام سير العمل صحة البحيرة مدير الإدارة الصحية مركز التحرير وكيل صحة البحيرة