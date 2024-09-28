ناقد رياضي يوضح سر فشل الأهلي في حصد السوبر الأفريقي أمام الزمالك|فيديو

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، أن مباراة السوبر الأفريقي ذهبت لمن يستحق، موضحًا أن الزمالك نزل الملعب من أجل الفوز وقد تحقق له بناء على ما قدمه من أداء في المستطيل الأخضر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتفاجئ بالسيناريو الذي شهدته مباراة السوبر، ومن حق الزمالك أن يفرح، لافتًا إلى أن التصريحات التي سبقت المباراة أثارت الشكوك في فوز الأهلي، حيث إنهم كانوا متأكدين من فوز المارد الأحمر حتى لو لم يذهب المباراة.

وأكد أن لقطة رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي وهي حركة مستفزة، موضحًا أن هذا يؤكد أن هناك خلل في غرفة ملابس الأهلي، منوهًا أن صفقات الزمالك الجديدة أثبتت نفسها وقدمت أداء أكثر من رائع، لافتًا إلى بنتايك الذي كان يرفضه جوميز في البداية كان بمثابة إضافة قوية للفارس الأبيض.