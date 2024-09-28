شـهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتـلال مباني في بعلبك

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بوقوع شـهـــداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتـلال عددا من المباني في بلدة الخضر جنوب قضاء بعلبك، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد أحمد سنجاب، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب لبنان، اليوم السبت، بأن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يتم عبر طائرات وبوارج حربية.

فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وزعم جيش الاحتلال أنه يقصف أهدافًا استراتيجية لحزب الله في منطقة بيروت، تشمل إنتاج وتخزين أسلحة ومراكز قيادة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي لحزب الله اللبناني، إنه لا وجود لأي أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني التي تعرضت لقصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف في بيانٍ: "لا صحة لادعاءات الاحتلال الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأصدر جيش الاحتلال، في وقتٍ سابقٍ، إنذارات للسكان بضرورة إخلاء مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية والابتعاد عنها لمسافة 500 متر على الأقل.