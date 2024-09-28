ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية ويشارك الطلاب تحية العلم|صور

جامعة بنها
جامعة بنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكليتي التمريض والتربية الرياضية، رافقه الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة مروة راغب، عميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة شارك رئيس الجامعة طلاب الكليتين تحية العلم، كما تفقد القاعات الدراسية والمدرجات، وعدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتي نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

واطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

ورحب الجيزاوي بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدمًا  لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم على المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم.

جامعة بنها

IMG-20240928-WA0005
IMG-20240928-WA0005
IMG-20240928-WA0004
IMG-20240928-WA0004
IMG-20240928-WA0002
IMG-20240928-WA0002
IMG-20240928-WA0003
IMG-20240928-WA0003
IMG-20240928-WA0000
IMG-20240928-WA0000
IMG-20240928-WA0001
IMG-20240928-WA0001
العام الدراسي الجدي انتظام سير العملية التعليمية أول أيام العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بنها متابعة انتظام سير العملية التعليمية