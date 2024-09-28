افتتاح معهد التربية الدينية بإيبارشية القوصية

تراس الأنبا مرقس مطران إيبارشية القوصية أمس الجمعة، القداس الاحتفالي لافتتاح المعهد الجديد الذي تم بنائه في الايبارشيه بمشاركة الأنبا دانيال مطران أسيوط، وبحضور كوكبة من الآباء الكهنة، ضمت: الأب أثناسيوس عزيز الوكيل العام للمطرانية، الأب يوحنا ماهر مدير المعهد، القمص يوسف إقلاديوس مدير الدروس، الأب باسيليوس ظريف مدير معهد التربية الدينية بأسيوط، القمص أنطونيوس بشاي راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، الأب مينا فهيم راعي كنيسة القديسة تريزا بديروط، الأب داود رياض راعي كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيريني بأمشول، الأب مرقس سلامة راعي كنيسة السيدة العذراء ببني محمد، الأب روماني منير راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية، الأب وسيم وهيب والأب عمانوئيل عادل راعيي كنيسة الشهيد مار جرجس بأبوجبل، والأب جوزيف الكرملي راعي كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثاني بالعزية.

حضر أيضًا الراهبات وهيئة التدريس بالمعهد، وتولى فريق كشافة كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية تنظيم الاحتفالية.

في مستهل العظة، رحب الأنبا مرقس بالانبا دانيال مطران أسيوط ورئيس اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، مقدمًا الشكر للدور الرائد الذي لعبه معهد التربية الدينية بأسيوط في تنشئة أجيال من الشباب المثقف وخدام التعليم المسيحي بالكنائس، والذي من رحمه الخصب وُلد معهد التربية الدينية بإيبارشية القوصية (قسقام).

كما هنأ الأنبا مرقس الحضور باليوم التاريخي، معلنًا تأسيس معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

وعن أهداف تأسيس المعهد، تحدث الأب المطران عن دور المعهد في تعميق الإيمان بيسوع المسيح وتبعيته بأمانة، حتى يعيش خادم التربية الدينية خبرة روحية شخصية في الاتحاد بالرب، ويكون قادرًا من خلالها على نقل وديعة الإيمان للمخدومين. كذلك ناقش الأنبا مرقس أهمية الثقافة الدينية في مواجهة تحديات العصر.

وفي الختام، تطلع راعي الإيبارشية إلى أن يكون المعهد الوليد منارة روحية تقود الطلاب والمعلمين إلى التلمذة تحت أقدام يسوع.

وفي كلمته، قدم الأنبا دانيال التهنئة لأخيه الأنبا مرقس ولكل أبناء إيبارشية القوصية بتأسيس معهد التربية الدينية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من أولى الثمار الروحية في وجود إيبارشيتين بأسيوط، حتى تصل الخدمة الرعوية إلى الكثيرين.

وتحدث راعي إيبارشية أسيوط ورئيس لجنة التعليم المسيحي عن لقب يسوع بحسب القديس لوقا "المعلم الصالح"، داعيًا طلاب المعهد إلى اكتساب التعليم والنمو في حياة الصلاح والتقوى. وقال الأنبا دانيال إن تأسيس المعهد يأتي متزامنًا مع الاحتفال بعيد الصليب، حيث ولادة الكنيسة من جنب يسوع "آدم الجديد"، في علامة روحية تؤكد أن المعهد هو عطية السماء لإيبارشية قسقام اليوم. وتمنى الأنبا دانيال للمعهد انطلاقة قوية في معرفة الرب والنمو في محبته وتتميم إرادته المقدسة.

عقب القداس الإلهي، قام الحبران الجليلان الأنبا مرقس والأنبا دانيال بافتتاح مبنى المعهد وتبريك قاعاته الدراسية بالماء، وسط فرحة روحية غامرة بالمولود الجديد.