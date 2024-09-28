سقوط صاروخ أطلق من لبنان بمنطقة مفتوحة في الجليل بالأراضي المحتلة

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان بمنطقة مفتوحة في شلومي بالجليل الغربي دون إصابات، وفقا لنبأ عاجل بقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن الجبهة الداخلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في كرمئيل والجليل الأسفل جراء قصف من لبنان.

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستوطنة كرمئيل بصليات صاروخية كبيرة.

وذكر بيان ثان لحزب الله أنه قصف مستوطنة ساعر بصلية صاروخية.

ولم تتضح حجم الأضرار بعد.

ودعت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة، لإفساح المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان.

كما دعت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلًا من الضاحية، حيث يتوقع أن تتفاقم المسؤوليات والمهمات مع تفاقم الأعداد.

ويواجه لبنان موجة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، وتحديدًا في الضاحية الجنوبية لبيروت.