ازدياد حركة مركبات جيش الاحتلال على الطرق الحدودية مع لبنان

قالت صحيفة واشنطن بوست إن القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تؤكد أنها مستعدة لغزو بري للبنان، وأوضحت الصحيفة أن حركة المرور العسكرية ازدادت على الطرق السريعة إلى شمال إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان.

وطلب هرتسي هليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، من القوات البرية هذا الأسبوع أن تكون جاهزة "لدخول أراضي العدو". على حد قوله

صرح الرائد في الجيش الإسرائيلي دورون سبيلمان لصحيفة واشنطن بوست، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نشر هذا الأسبوع لواءين قتاليين احتياطيين تم تدريبهما وتحديث معلوماتهما حول التضاريس وما يترتب عليه إذا قررت إسرائيل القيام بعملية دخول بري.