إسقاط صاروخ "أرض-أرض" فوق شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إسقاط صاروخ أرض-أرض أطلق من لبنان فوق شمال إسرائيل قبل نصف ساعة.

وقال جيش الاحتلال إن الحادث أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في العديد من البلدات في شمال إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

بعد فترة وجيزة، تم إطلاق وابل من 10 صواريخ على منطقة صفد، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن بعض الصواريخ تم اعتراضها.

وفي وقت سابق يوم السبت، أكد جيش الاحتلال أن طائرات مقاتلة ضربت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في وادي البقاع وجنوب لبنان خلال الساعتين الماضيتين.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المواقع شملت مباني لتخزين الأسلحة وقاذفات صواريخ موجهة نحو إسرائيل، مضيفا أن الضربات مستمرة.