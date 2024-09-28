اليوم العالمى للسعار.. العالم يحتفل بالقضاء على داء الكلب

يحتفل العالم كل عام فى 28 سبتمبر باليوم العالمي لداء الكلب "السعار" للوقاية والمعرفة وكيفية التعامل مع هذا المرض القاتل، ومزيد من التقدم الذي تم في القضاء هذا المرض ، والذي يمكن السيطرة عليه عند التدخل السريع .

ويعد هذا اليوم ذكرى وفاة لويس باستور، الكيميائي وعالم الأحياء الدقيقة الفرنسي، الذي قام بتطوير أول لقاح ضد داء الكلب.

وبحسب الفاو يمكن الوقاية من هذا المرض الذي يؤدي الي وفاة ما يصل إلي 59,000 شخص سنويا، أكثرهم من ال المحلية الأفقر والأضعف في العالم ونحو 40% من ضحايا المرض من الأطفال أقل سنا من الخامسة عشرة ممن يعيشون في آسيا وأفريقيا.

وتمكنت وزارة الصحة والسكان من توفير التطعيم اللازم وهو عبارة عن 5 جرعات مجانا للجميع، حيث تعمل أكثر من جهة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والتحالف العالمي لمكافحة داء الكلب من أجل دعم مصر في سعيها إلى تسريع مراحل الإجراءات الوقائية للسيطرة والقضاء علي داء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بحلول عام 2030.

وتم وضع خطة استراتيجية عالمية عبارة عن ثلاثة مراحل تهدف إلي وضع حد لأعداد للوفيات البشرية التي تحدث بسبب داء الكلب وذلك بحلول عام 2030 ، ويجب زيادة التوعية المجتمعية عن كيفية الوقاية من المرض وما يجب فعله عند التعرض للعقر، فهذا المرض يمكن الوقاية منه عند التدخل بشكل سريع وفعال بعد العقر" .

وتسعى الفاو بالتعاون مع شركائها المعنيين بوضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها من خلال مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود "اكتاد" الذي له تجربه ناجحة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر بشكل كبير.