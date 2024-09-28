رئيسة جهاز السويس الجديدة تلتقي مستثمري منطقة عتاقة

التقت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مع مسئولي المصانع والشركات ومستثمري منطقة عتاقة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، للاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لدفع معدلات التنمية بالمدينة، وذلك بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة.

وأشارت مخلوف إلى أن اللقاء يأتي ضمن خطة التواصل والمشاركة مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار تنفيذاً لرؤية وخطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وفقاً لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة حل مشاكل المستثمرين وتذليل أي عقبات.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، جدول أعمال الاجتماع وخاصة تفعيل التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلى ما جاء من توجيهات للمهندس شريف الشربيني، في اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن، بالتأكيد على ضرورة تطبيق قانون التصالح دعماً للمستثمر الجاد.

ثم استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، دور الجهاز الفعال في الاستجابة الفورية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية، وعلى سبيل المثال تنفيذ السياج الشجري بطول ٧ كم وزراعة ١٣ ألف شجرة لحماية المنطقة من الأتربة والغبار، وتقليل تأثيره على بعض الصناعات بالمدينة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتواجد ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن الشهر العقاري بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز تيسيراً على العملاء .

وأشارت مخلوف إلى قيام الجهاز برفع كفاءة البنية التحتية بعتاقة بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة من خلال تنفيذ الجهاز لخطة إحلال وتجديد خطوط المياه والصرف وإعادة رصف الطرق.

وخلال اللقاء تم الاستماع لمناقشات مثمرة تحدث فيها مسئولو الشركات والمصانع عن مشكلات المنطقة والحلول التي قدمها الجهاز، حيث أكدت رئيس الجهاز ضرورة تشطيب أسوار وواجهات المصانع الخارجية والتنسيق الجمالي والحضري بما يليق بالمنطقة التي تمتاز بتنوع الأنشطة الصناعية والموقع الاستراتيجي.

وشددت رئيس الجهاز على ضرورة تفعيل دور جميعة مستثمري مدينة السويس الجديدة، وكذلك التجهيز لتشكيل مجلس امناء للمدينة، وتفعيل الاستفادة من كافة وسائل الدعم التي تقدمها الدولة للاستثمار .