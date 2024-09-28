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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرك عاجل من وكيل زراعة البحيرة لحل أزمة الأسمدة في "نديبة" بدمنهور

وكيل زراعة البحيرة
وكيل زراعة البحيرة يبحث أزمة توزيع الأسمدة في جمعية "نديبة"
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انتقل الدكتور حسني عطيه عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى قرية نديبة بمركز دمنهور لمناقشة الشكوى الجماعية المقدمة من المزارعين في الجمعية الزراعية، جاء ذلك بحضور المهندس جميل الخويسكي، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، والمهندس حمدي البمباوي، مدير الإدارة الزراعية بدمنهور، والمهندس محمد عمارة، مدير إدارة التعاون الزراعي، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة بفحص أعمال الجمعية.

التقى وكيل الوزارة بالمزارعين واستمع إلى مشكلاتهم، التي تمحورت حول عدم صرف الأسمدة بالجمعية، حيث اتضح أن التوزيع يتم لصالح المعارف والأقارب.

 وأكد عزام، على ضرورة سرعة صرف الأسمدة للمزارعين قبل انتهاء الموسم الصيفي، مشددًا على عدم المجاملة والتزام التعليمات والمقررات السمادية.

كما وجه بعدم ربط أي مصاريف أو تكاليف بصرف المبيدات مع الأسمدة المدعمة.

 وطلب من إدارات الزراعة والتعاون القيام بجولات تفتيشية على الجمعيات الزراعية لمراجعة الدورة المستندية، بما في ذلك الحصر والحيازة وكميات الأسمدة الواردة والمنصرفة، بالإضافة إلى سجل الخزينة وسجل الأسمدة وأعمال حماية الأراضي وسجل الحضور والانصراف لضمان الانضباط داخل الجمعية.

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