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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق دهس شابا في القاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شخصا، ما أسفر عن مصرعه، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة مصر الجديدة  بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة احد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق وبمواجهته قال إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية مما أدى لسقوطه أرضًا،

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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