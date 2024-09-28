حبس متهم قتل نجل عمه بسبب الميراث في المرج

أمرت جهات التحقيق حبس متهم قتل نجل عمه بسبب خلافات حول ميراث قطعة أرض بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة وسقوط أحدهما قتيل.

علي الفور انتقلت قوات الامن لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شاب و أبناء عمومة بسبب الخلاف حول قطعة أرض أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر مما أسفر عن مصرعه.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.