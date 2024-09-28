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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي يوضح كيف يصل الدعم النقدي لمستحقيه

وليد جاب الله
وليد جاب الله
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أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدعم حاليا يوزع على 3 أجزاء وهو عيني سوفف يستمر بهذا الشكل مثل الدعم المقدم للإسكان الاجتماعي ودعم صناديق المعاشات والتأمين الصحي.

وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر.

وأكد أن المشكلة الكبيرة في الدعم تتمثل في دعم الوقود والكهرباء والسلع الغذائية والنقل والمياه، وتحتاج للعمل عليها حتى تصل للمواطن المستحق بالفعل.
وأوضح أن السعر الحقيقي لرغيف العيش الذي تتحمله الدولى أغلى من تكلفة العيش الحر، لأن هناك ممارسات هدر وتؤدي للإضرار بمخصصات الدعم.

وأشار إلى أن الدعم لا يوزع بطريقة عادلة، مثل الدعم العيني لوسائل الانتقال، يستفيد به المواطن الذي يستخدم مترو الأنفاق بتذكرة مدعمة بينما هناك مواطنين يقيمون في محافظات لا يوجد فيها مترو وبالتالي لا يستفيدون من هذا النوع من الدعم.
 

صناديق المعاشات الدعم النقدي