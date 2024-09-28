قطع المياه والكهرباء عن قرى المنيرة بالوادي الجديد لإجراء أعمال صيانة عاجلة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، اليوم السبت، قطع التيار الكهربائي عن قرى المنيرة حتى منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط، وذلك لإجراء أعمال صيانة عاجلة، على أن تنتهي أعمال الصيانة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأكدت المحافظة في بيانها، أنه نتيجة لأعمال الصيانة وانقطاع الكهرباء سيجري أيضًا توقف محطات مياه الشرب عن العمل، علي أن يجري إعادة ضخ المياه لمنازل المواطنين فورعودة الكهرباء مباشرة.

وأوضحت المحافظة، أن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى يجري أعمال صيانة دورية تجري على عدة مراحل بهدف مواجهة زيادة الأحمال والتوسعات العمرانية في القرى والأحياء السكنية، كما أن عملية فصل التيار تجري في أيام الإجازات وبعيدًا عن أيام الدراسة حرصًا على مصلحة الطلاب.