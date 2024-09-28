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السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 35 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 47000 طن بضائع و 653  شاحنة و 112 سيارة حيث شملت حركة الواردات 55500  طن بضائع و 457 شاحنة و99 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41500  طن بضائع 196 شاحنة و 13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وWASA EXPRESS  وغادرت السفينة MANTA NIGAR على متنها 35000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل، كما تم تداول 3000 طن بضائع و 295شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة DALAL QUEENعلي متنها 2000 طن مواد غذائية الي السودان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات مواد غذائية ميناء سفاجا