حاول إنقاذ جارته.. تفاصيل مصرع سوداني من الطابق العاشر في عين شمس

كشفت نيابة عين شمس عن لاقوال ربة منزل جارة شخص سوداني لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر وقالت السيدة أنها خرجت من الشقة وأغلق الباب خلفها دون قصد منها وقد تركت المفتاح بالداخل أثناء تواجد طفلها بالداخل وخوفا علي نجلها وصراخه استغاثت بجارها السوداني لفتح باب الشقة وأثناء محاولته اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر حاول يساعدني لكنه سقط ومات.



وتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن المتوفى سوداني الجنسية، ولقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر بعقار سكني.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات