بعد خسارة السوبر.. لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تطلب من كولر تقريرا مفصلا

طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة مختارمختار، تقريرًا مفصلًا من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن أسباب خسارة بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وخسر الأهلي لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة بركلات الترجيح من الزمالك 4-3 بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف، ليفشل كولر في تحقيق لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي بعد ما خسر العام الماضي من اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة التخطيط أسباب الهزيمة في اجتماعها الذي يعقد خلال الساعات القليلة القادمة في حضور محمود الخطيب، رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على أسباب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وتناقش اللجنة أيضًا احتياجات الفريق قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر المقبل، وتستمع اللجنة إلى آراء الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وتخطيطه للفترة القادمة والاستعداد لبطولة السوبر المحلي في الإمارات المقرر لها خلال الفترة من 17- 21 أكتوبر المقبل.