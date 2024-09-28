حبس سائق بتهمة قتل شاب بمشاجرة في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق توك توك بتهمة قتل شاب بسب مشاجرة نشبت بينهما على ثمن الأجرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وشاب يستقل معه التوك توك .

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن مشادة كلامية نشبت بين سائق توك توك وشاب يستقل معه التوك توك بسبب الخلاف حول ثمن الأجرة واستل خلالها المتهم سلاحا أبيض طعن به الشاب وسقط غارقا في دمائه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة