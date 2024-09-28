ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق بتهمة قتل شاب بمشاجرة في السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة السلام بحبس سائق توك توك بتهمة قتل شاب بسب مشاجرة نشبت بينهما على ثمن الأجرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 
تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وشاب يستقل معه التوك توك .

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن مشادة كلامية نشبت بين سائق توك توك وشاب يستقل معه التوك توك بسبب الخلاف حول ثمن الأجرة واستل خلالها المتهم سلاحا أبيض طعن به الشاب وسقط غارقا في  دمائه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

إعداد تقرير الصفة التشريحية إرتكاب الواقعة إجراء التحريات الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية الصفة التشريحية المباحث الجنائية بتهمة قتل شاب بمشاجرة في السلام تقرير الصفة التشريحية حبس سائق توك توك حبس سائق