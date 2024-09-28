"العمل" في 7 أيام.. جبران يستعرض ملفات الوزارة أمام مدبولي.. وتعاون مع "التعليم" في "التدريب المهني"

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، وكان من أبرز اللقاءات التي شهدها هذا الأسبوع، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد جبران، وزير العمل، لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل؛ حيث استعرض الوزير جبران، تقريرًا حول جهود الوزارة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة والصحة المهنية، وكذا ما يتعلق بملف التحول الرقمي.. وغيرها من خطط الوزارة في ملف العمل.

وشهدت وزارة العمل، هذا الأسبوع فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني، حيث قام بتوقيع "البرتوكول"، محمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال كلمة وزير العمل، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال"،المنعقد في القاهرة، أكد الوزير جبران ،على أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتبني العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية لمواطنيها ،وأنها ملتزمة بمعايير العمل الدولية ،التي تتطابق مع التشريعات الوطنية،وثقافة بيئة العمل اللائقة.

كما استقبل وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة، وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي"، وعرضه على مجلس النواب، وإصداره في أسرع وقت، وللمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

ومن أبرز تصريحات الوزير خلال الأسبوع، تأكيده على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربى، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، وذلك بمشاركة قيادات المجلس.

وشارك وزير العمل، مع حشد كبير من الوزراء، ورجال السياسة والإعلام والشخصيات العامة، احتفالية نظمتها سفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني الـ94 للمملكة، في أحد فنادق العاصمة الجديدة، وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية، والاستراتيجية، في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

واستقبل وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين "المنظمة" و"الوزارة" فى مجالات التشغيل والعمل اللائق والتدريب المهنى للشباب من الجنسين، وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

والتقى الوزير ،بديوان عام "الوزارة"، وفدًا من المفوضية الأوروبية بالقاهرة ،و مؤسسة التدريب الأوروبية، إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي،وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك، في تحديث دليل التصنيف المهني بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل، والمهن المُستقبلية، وكذلك في مجالات "التدريب المهني"، وتنمية مهارات الشباب المصري، وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، بمعايير دولية.

كما التقى الوزير مع د.عبير الرباط عميد كلية الأداب بجامعة بنها، وكيل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر،لبحث سبل التعاون في الملفات المشتركة، وتدريب خريجى كليات الأداب قسم الجغرافيا على مهنة "مسّاح عام"، والتي تحتاجها شركات البناء والتشييد.

وشهد هذا الأسبوع، قرار وزير العمل، إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

كما وجه محمد جبران، وزير العمل الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالمنيا، بسرعة المتابعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المصابين ضحايا إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحور بسمالوط شمال المنيا..

وفي نهاية الأسبوع، وجه وزير العمل ،الإدارات المختصة بالوزارة، بتفعيل أوجه التعاون بين اللجنة المعنية بإعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، مع المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، وربط الدليل المصري ،بالدليل الأوربي والدولي لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة.

كما أعلن الوزير نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمدينة الرياض، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات، مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بموانئ التنقيب على البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث بلغت مستحقاتهم 642 ألف دولار.

وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم إلى "الانفوجراف".

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