سنغافورة تنصح رعاياها في لبنان بالمغادرة فورا بسبب الوضع الأمني المضطرب

حثت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة اليوم /السبت/ رعاياها المقيمين في لبنان على مغادرتها فورا من خلال الخيارات التجارية بينما لا تزال هذه الخيارات متاحة، بسبب الوضع الأمني المضطرب في المنطقة.

وذكرت الوزارة - في تحديث لها بشأن نصائح السفر المتعلقة بلبنان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطق باللغة الإنجليزية -"أنه في ضوء الوضع المضطرب بالمنطقة، ننصح جميع المواطنين السنغافوريين بالامتناع عن كل أشكال السفر إلى لبنان، بالإضافة إلى تجنب السفر إلى جنوب بيروت وجنوب لبنان الذي يشمل المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل".

ونصحت الخارجية السنغافورية من يختار البقاء في لبنان بضرورة توخي الحذر ومراقبة التطورات المحلية عن كثب والالتزام بنصائح الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى ضرورة تجنب الاحتجاجات والتجمعات الضخمة.

وقد شن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /السبت/ - أن أكثر من 30 غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وتستمر قوات الاحتلال باعتداءاتها المتكررة على الضاحية الجنوبية في لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق استشهاد وإصابة 97 شخصا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد عبر يوم الأربعاء الماضي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان، قائلا "إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان".

