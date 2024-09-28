338.4 مليون دولار حصيلة فيلم الرعب "Beetlejuice 2" في 3 أسابيع

يواصل فيلم الرعب "Beetlejuice Beetlejuice" للنجم مايكل كيتون، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 338.4 مليون دولار، جمع منها 234 مليونًا في الصالات الأمريكية و104.4 مليونًا في السوق الأجنبية، وذلك وفقًا لموقع بوكس اوفيس موجو.

وجاء في المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي فيلم الأكشن والخيال العلمي "Transformers One" بعدما حصد 43.8 مليون دولار عالميًا، فيما حل في المركز الثالث فيلم الرعب والإثارة "Speak No Evil" للنجم جيمس ماكفوي، محققا 45 مليون دولار عالميًا.

افتتح الفيلم فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 81، والتي تدور أحداثه، حول وقوع حادث عائلي مأساوي، يتسبب في اجتماع ثلاثة أجيال من عائلة (ديتز) للمنزل العائلي في وينتر ريفر والذي يحرسه الشبح (بيتلجوس)، وسرعان ما يقع حادث يتسبب في فتح بوابة العالم الآخر وتنقلب الأمور.