أوكرانيا: تسجيل 180 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 180 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/، إنه خلال اليوم الماضي، تمكنت القوات الأوكرانية من صد 48 هجوما في منطقة بوكروفسك وحدها، مشيرة إلي أن عناصر الجيش الروسي نفذت ست ضربات صاروخية وشنت 74 غارة جوية على مناطق تابعة للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، كما أسقطت 118 قنبلة، وأطلقت 5 آلاف و81 قذيفة.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية ووحدات من المدفعية استهدفت مناطق ارتكاز للقوات والأسلحة الروسية.

