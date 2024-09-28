"الدفاع" الروسية: تدمير 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي بيلجورود وكورسك خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وكورسك خلال الليل.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم /السبت/ - "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة خمس طائرات من دون طيار أوكرانية. تم إسقاط أربع طائرات دون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس