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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عروض فنية وفلكلورية بمرسى فيلة والمطار الدولي احتفالا باليوم العالمي للسياحة بأسوان.. صور

توزيع ورود علي السائحين
توزيع ورود علي السائحين بمطار أسوان الدولي
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أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتقديم العروض الفنية والفلكلورية بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية ، ضمن الفعاليات الإحتفالية للمحافظة بيوم السياحة العالمى ، وفى هذا الإطار قام فريق الفن التعبيرى بمركز شباب الحدود التابع لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقرات فنية بمرسى معابد فيله وسط تفاعل وترحيب من الزائرين الأجانب والمشاركة فى الرقصات النوبية .

وفى نفس السياق قامت فرقة توشكى للفنون التلقائية بتقديم عروضها للأفواج السياحية الوافدة بمطار أسوان الدولى ، كما تم توزيع الورود والزهور عليهم ، وهو ما لاقى إستحسان وإعجاب وإشادة بهذه اللفتة الراقية .

عروض نهرية من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل
 

كما تم تقديم العروض النهرية من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل ، والتى شملت إطلاق صافرات الإحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد ، وتقديم عروض للمراكب الشراعية ومراكب الكياك ، فضلاً عن تنظيم مسيرة وضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا .

وشارك فى حضور الفعاليات الإحتفالية بيوم السياحة العالمى النائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، والقيادات التنفيذية ، فضلاً عن أهالى أسوان والأفواج السياحية.

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المزارات السياحية لعروض الفنية والفلكلورية يوم السياحة العالمي أخبار محافظة أسوان