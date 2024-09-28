عروض فنية وفلكلورية بمرسى فيلة والمطار الدولي احتفالا باليوم العالمي للسياحة بأسوان.. صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتقديم العروض الفنية والفلكلورية بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية ، ضمن الفعاليات الإحتفالية للمحافظة بيوم السياحة العالمى ، وفى هذا الإطار قام فريق الفن التعبيرى بمركز شباب الحدود التابع لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقرات فنية بمرسى معابد فيله وسط تفاعل وترحيب من الزائرين الأجانب والمشاركة فى الرقصات النوبية .
وفى نفس السياق قامت فرقة توشكى للفنون التلقائية بتقديم عروضها للأفواج السياحية الوافدة بمطار أسوان الدولى ، كما تم توزيع الورود والزهور عليهم ، وهو ما لاقى إستحسان وإعجاب وإشادة بهذه اللفتة الراقية .
عروض نهرية من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل
كما تم تقديم العروض النهرية من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل ، والتى شملت إطلاق صافرات الإحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد ، وتقديم عروض للمراكب الشراعية ومراكب الكياك ، فضلاً عن تنظيم مسيرة وضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا .
وشارك فى حضور الفعاليات الإحتفالية بيوم السياحة العالمى النائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، والقيادات التنفيذية ، فضلاً عن أهالى أسوان والأفواج السياحية.