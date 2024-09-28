عروض فنية وفلكلورية بمرسى فيلة والمطار الدولي احتفالا باليوم العالمي للسياحة بأسوان.. صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتقديم العروض الفنية والفلكلورية بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية ، ضمن الفعاليات الإحتفالية للمحافظة بيوم السياحة العالمى ، وفى هذا الإطار قام فريق الفن التعبيرى بمركز شباب الحدود التابع لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقرات فنية بمرسى معابد فيله وسط تفاعل وترحيب من الزائرين الأجانب والمشاركة فى الرقصات النوبية .

وفى نفس السياق قامت فرقة توشكى للفنون التلقائية بتقديم عروضها للأفواج السياحية الوافدة بمطار أسوان الدولى ، كما تم توزيع الورود والزهور عليهم ، وهو ما لاقى إستحسان وإعجاب وإشادة بهذه اللفتة الراقية .

عروض نهرية من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل



كما تم تقديم العروض النهرية من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل ، والتى شملت إطلاق صافرات الإحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد ، وتقديم عروض للمراكب الشراعية ومراكب الكياك ، فضلاً عن تنظيم مسيرة وضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا .

وشارك فى حضور الفعاليات الإحتفالية بيوم السياحة العالمى النائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، والقيادات التنفيذية ، فضلاً عن أهالى أسوان والأفواج السياحية.

1000103307

1000103310

1000103304

1000103406

1000103415

1000103313

1000103407

1000103408

1000103409

1000103405

1000103403

1000103401

1000103385

1000103397

1000103398

1000103394

1000103391

1000103392

1000103381

1000103387

1000103389

1000103382

1000103379

1000103377

1000103370

1000103369

1000103375