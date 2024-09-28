لافروف: العنف تجاوز حدود الصراع "الإسرائيلي- الفلسطيني" ويزعزع منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العنف انتشر إلى ما هو أبعد من منطقة المواجهة العربية - الإسرائيلية، ويزعزع استقرار الوضع في مناطق أخرى.

وأضاف لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أوردته وكالة أنباء /تاس/، اليوم /السبت/ - "هناك مستوى غير مسبوق من المواجهة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، ويتردد صدى هذا الصراع أيضا في أجزاء أخرى من المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن".

وتابع: "لا تزال هناك بؤر من عدم الاستقرار في منطقة واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تجاوزت دوامة العنف منطقة المواجهة العربية - الإسرائيلية، مما أدى إلى زعزعة استقرار الوضع ليس فقط في المناطق التي ذكرتها، ولكن أيضا في منطقة البحر المتوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا بأكملها".

وقال: "في مركز المواجهة الحالية يقع قطاع غزة حيث أصبحت الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية التي بدأت في أكتوبر الماضي هي الأكثر دموية في سلسلة طويلة من الحروب العربية - الإسرائيلية، فقد تجاوز عدد القتلى 41 ألفا وعدد الجرحى والمفقودين يقترب من 100 ألف، وأغلب الضحايا مدنيون، بينهم العديد من النساء والأطفال والشيوخ".

وأكد لافروف، أن الوضع يتدهور بسرعة وسط القتال والحصار الإسرائيلي للقطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة أصبح سجنا مفتوحا.