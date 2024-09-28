الخارجية البيلاروسية: مينسك وموسكو تخططان لتوقيع معاهدة بشأن الضمانات الأمنية

قال وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، إن بيلاروس وروسيا تخططان للتوقيع على معاهدة بشأن الضمانات الأمنية، مع بند بشأن الأسلحة النووية.

وأضاف ريجينكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس الروسية"، اليوم /السبت/ - أن مينسك وموسكو تتطلعان إلى إبرام الاتفاقية بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا، والتي تحل في ديسمبر.

وتابع: "لقد تم الانتهاء من مسودة المعاهدة تقريبا الآن.. لقد أجرينا عددا من المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية، بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار آراء جميع الجهات العسكرية المعنية وكذلك الوكالات المسئولة عن القضايا الأمنية".

وقال الوزير البيلاروسي: "جميع جيراننا يعرفون ذلك، حيث يقومون ببناء قدراتهم وإمكانياتهم العسكرية على حدود بيلاروسيا، لكنهم لا يتخذون الخطوة التالية لأن الأسلحة النووية تشكل مصدر إزعاج يمكن أن يمنع أي ضربة كبيرة"، حيث أكد في وقت سابق، بأن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية في حالة هجوم حلف شمال الأطلسي على بلاده.