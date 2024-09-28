سقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية

واصل الاحتلال الإسرائيلي، قصف قرى وبلدات متفرقة في قضاء بعلبك بالبقاع (شرق لبنان) والجنوب اللبناني، وذلك بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة الذي اقترب من عامه الأول.

وأفادت "الوكالة اللبنانية للإعلام"، اليوم /السبت/، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على محيط مدينة الهرمل، في محافظة بعلبك شمال شرق لبنان.

كما تعرضت عدة بلدات في قضاء بعلبك لغارات عنيفة خلال ساعات الفجر وحتى الصباح الباكر، أبرزها استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيط مدينة بعلبك، كما طال القصف بلدات: النبي شيت، محور طاريا- شمسطار، بوداي، تمنين التحتا، الحرفوش، مرتفعات الخريبة، وجنتا.

وفي النبطية (جنوب لبنان) واصل الكيان الإسرائيلي استهدف المناطق الجنوبية، حيث أغارت الطائرات الحربية على أطراف الصرفند وعلى مبنى سكني في كفرحتى، حيث أعلن عن سقوط قتلى وجرحى في بلدة الطيبة – ديرسريان.

كما طالت الغارات كفرصير، مركبا، ديرسريان، كفركلا، الناقورة، عنقون، مجدل زون، قبريخا ويارون مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما استهدفت الغارات الريحان وتلال ومرتفعات إقليم التفاح ويحمر الشقيف والعيشية وكفرجوز رشاف ميفذون، فيما قتلت سيدة في الخرايب.