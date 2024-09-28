مجسمات لحصان جامح جوائز الفائزين في مسابقة تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يشهد تطوراً كبيراً كل عام ويظهر ذلك جلياً في الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة للمشاركة في فعالياته الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية الإقليمية ويُخلد إسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيول العربية الأصيلة.

واختتمت مسابقات تراث أدب الخيل غير المسجلة والمسجلة والتي أقيمت امس ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الثامنة والعشرون بقرية الفروسية بمدينه بلبيس تباري فيها 67 حصان عربي أصيل من مختلف محافظات الجمهورية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديريه الطب البيطري ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة وعدد من نواب البرلمان.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى بطولة الأدب للخيل غير المسجله حيث فاز الحصان نيران الدبوس بالمركز الأول والحصان برج البوب بالمركز الثاني والحصان كومنداية الزعيم بالمركز الثالث والحصان صعب بالمركز الرابع والحصان فراري آل الشيخ بالمركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل المسجلة بفوز الحصان فورمة العرايضة بالمركز الأول و الحصان برنس أبو عزيزة بالمركز الثاني والحصان بيبرس مقلد بالمركز الثالث والحصان باشا مصر بالمركز الرابع وجاء الحصان بشاشة سري في المركز الخامس.

كما جاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل بطل الأبطال بلدي بفوز الحصان عداد الدبوس بالمركز الأول و الحصان متقدرش بالمركز الثاني والحصان مش بالعافية بالمركز الثالث.

وجاءت نتيجة مسابقه الأدب للخيل بطل الأبطال المسجل بفوز الحصان طيار المدمس بالمركز الأول و الحصان محافظ السمو بالمركز الثاني والحصان مجد المساعيد بالمركز الثالث

قام محافظ الشرقية بتوزيع مجسمات لأحصنه جامحة علي الفائزين في مسابقة تراث أدب الخيل وهي استجابة الفرس للفارس علي انغام المزمار البلدي المصري والتقط صوراً تذكارية معهم مقدماً لهم التهنئة علي الفوز ومتمنياً لهم الإستمرار في حصد المراكز الأولى في كافة الفعاليات والمهرجانات.



وحرص المحافظ علي تكريم لجنة حكام بطولة تراث أدب الخيل والراعي الفضي للبطولة وفريق الفرسان المشرف علي دخول الخيل لحلبة العرض بمنحهم دروعا تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديرا لمشاركتهم بمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 وخروجه بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة محافظة الشرقية

وفي نهاية فعاليات تكريم الفائزين أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة ليصبح مهرجان الشرقية للخيول العربية نافذة ومنبراً وقاعدة ومكاناً شرعياً لمربي الخيول العربية الأصيلة والممارسين لرياضة الفروسية حيث شهد المهرجان هذا العام مشاركات من مختلف محافظات الجمهورية.