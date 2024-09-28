إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل مزدوجة الكابينة بطريق محطة الكهرباء في منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة كل من:- عمر مصطفى محمد، 23 عامًا، ومقيم مدينة "المنصورة" بمحافظة الدقهلية، مسعود محمد أحمد، 46 عامًا، ومقيم مدينة "المنصورة" بمحافظة الدقهلية، يسرى موسى معنى، 24 عامًا، ومقيم منطقة " بن عبيد" بمحافظة الدقهلية، وتبين إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين للوحدة الطبية بمنطقة شرق العوينات، والتي نقلتهم لمستشفى الداخلة بمدينة " موط" لاستكمال العلاج، تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.