محافظ الشرقية يشيد بأداء لجان التحكيم والتنظيم الجيد لمهرجان الخيول العربية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتنظيم الجيد لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته ال 28 والذي أقيم على مدار 3 أيام بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وتحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي وبمشاركة أصحاب مزارع الخيول العربية الأصيلة بجميع محافظات الجمهورية لتتباري الخيول في مسابقتي الجمال والأدب للحصول على جوائز المهرجان والتي صممت على شكل حصان جامح والذي اتخذته محافظة الشرقية شعاراً لها.

وقدم المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة على المهرجان والرعاة والحكام وكذلك أصحاب المزارع من مربي الخيول العربية الأصيلة والذين حرصوا جميعهم على المشاركة في فعاليات المهرجان والتنافس في مسابقتي جمال و أدب الخيل وقدموا عروضاً أبهرت جميع الحاضرين.

كما أثنى علي دور الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المشاركة والرعاة وشباب yly التابع لوزارة الشباب والرياضة والمشارك في تنظيم المهرجان والإدارات العامة والنوعية بالديوان العام وجامعة الزقازيق والتنسيق الدائم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للعمل على نجاح المهرجان وظهوره بالشكل اللائق موجهاً الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال المخلصين وكذلك الصحفيين والإعلاميين لمشاركتهم المتميزة وتغطية فعاليات المهرجان بالشكل الذي يليق باسم المحافظة.

وأوضح الأشموني أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة والذي شارك فيه هذا العام أكثر من 120 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر) إضافة إلى 67 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية هامه داعياً أبناء المحافظة إلى الإعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره .