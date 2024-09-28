جنوب أفريقيا: تأبين 42 مناضلا ضد نظام الفصل العنصري

أقامت جنوب إفريقيا حفل تأبين للمناضلين ضد نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الذين لقوا حتفهم في المنفى، حيث تمت إعادة رفات 42 منهم يوم 25 سبتمبر من زامبيا وزيمبابوي بعد مرور أكثر من 30 عامًا على وفاتهم.

وأشار "راديو فرنسا الدولي" - في نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ - إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي حضر حفل التأبين، أعلن إضافة أسماء هؤلاء المناضلين على النصب التذكاري في تل فريدوم بارك الذي يضم أسماء جميع الأبطال الوطنيين.

يذكر أن ما لا يقل عن 1000 مناضل ضد نظام الفصل العنصري قد توفي في المنفى.

وجاء قرار الحكومة بإعادة رفات هؤلاء المناضلين بمناسبة مرور ثلاثين عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري، وهي خطوة أولى في برنامج كبير لإعادة رفات المناضلين إلى الوطن، والذي سيتعلق أيضًا بإعادة رفاتهم من أنجولا.