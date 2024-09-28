ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جنوب أفريقيا: تأبين 42 مناضلا ضد نظام الفصل العنصري

جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت جنوب إفريقيا حفل تأبين للمناضلين ضد نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الذين لقوا حتفهم في المنفى، حيث تمت إعادة رفات 42 منهم يوم 25 سبتمبر من زامبيا وزيمبابوي بعد مرور أكثر من 30 عامًا على وفاتهم. 
وأشار "راديو فرنسا الدولي" - في نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ - إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي حضر حفل التأبين، أعلن إضافة أسماء هؤلاء المناضلين على النصب التذكاري في تل فريدوم بارك الذي يضم أسماء جميع الأبطال الوطنيين. 
يذكر أن ما لا يقل عن 1000 مناضل ضد نظام الفصل العنصري قد توفي في المنفى. 
وجاء قرار الحكومة بإعادة رفات هؤلاء المناضلين بمناسبة مرور ثلاثين عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري، وهي خطوة أولى في برنامج كبير لإعادة رفات المناضلين إلى الوطن، والذي سيتعلق أيضًا بإعادة رفاتهم من أنجولا.

جنوب أفريقيا زامبيا زيمبابوي