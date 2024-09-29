الزمالك 5 نجوم.. ليلة سوبر فى القلعة البيضاء ومكافآت خاصة بعد التتويج باللقب الأفريقى

عاشت جماهير نادي الزمالك في كل مكان ليلة تاريخية ولحظات خالدة بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بلقب السوبر الأفريقي على حساب الغريم والمنافس التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية ليؤكد الفارس الأبيض فرض سيطرته وهيمنته على القارة السمراء ويحقق ثنائية تاريخية بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية ثم حسم لقب السوبر ليضيف بطولة جديدة لخزائن بطولاته القارية ويزين قميصه بالنجمة الأفريقية الخامسة من بطولة السوبر.

وعقب نهاية مباراة السوبر الأفريقي بفوز الزمالك باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح انطلقت الأفراح في كل مكان، وتزينت القاهرة باللون الأبيض الناصع ابتهاجًا بفارس ميت عقبة الذي تفوق على المارد الأحمر، وحقق لقب السوبر للمرة الثانية على حساب الأهلي وكرر سيناريو مر عليه 30 عامًا منذ تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 1994 بهدف أيمن منصور.

وما زاد من فرحة جماهير وعشاق نادي الزمالك بلقب السوبر الأفريقي أنه جاء على حساب الغريم التقليدي الأهلي وفي سيناريو لأول بطولة سوبر أفريقي توج بها الفارس الأبيض منذ 30 عامًا على حساب المارد الأحمر أيضًا، لتحتفل الجماهير البيضاء حتى الصباح أمام مقر النادي وفي كل مكان داخل مصر وعلى السوشيال ميديا باللقب القاري.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد التتويج بالسوبر الأفريقي وتحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إن مجلس إلإدارة يجهز مكافأة استثنائية للاعبين بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، تقديرًا للجهد الذي بذله الفريق خلال الفترة الماضية والإصرار والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون حتى تحقق الهدف بالتتويج بالسوبر الأفريقي.

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك، أن هناك صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة ومفاجآت لجماهير الزمالك، مشيدا بقيادة جوميز لمباراة السوبر، مؤكدا أن جوميز مستمر في القيادة الفنية لنادي الزمالك.

وكانت بعثة الزمالك عادت إلى القاهرة، مساء أمس السبت، قادمة من السعودية بعد التتويج بالسوبر، وسط أجواء رائعة واحتفالية خاصة من جمهور القلعة البيضاء باللاعبين الذين أثبتوا أنهم أبطال تحت أي ظروف وفي أصعب الأوقات.

وتعتبر ركلات الترجيح وش السعد على الزمالك في البطولات الأفريقية، حيث يمتلك الفارس الأبيض خلال سجل تتويجه بالألقاب القارية أفضلية كبيرة بالفوز بركلات الترجيح بعدما حصد 6 ألقاب ما بين دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر والكونفدرالية.

وحصد الزمالك خلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا 5 ألقاب، حقق 3 منها بركلات الترجيح، أعوام 1986، 1993، و1996، بينما حقق كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، منها مرة بركلات الترجيح عام 2019 أمام نهضة بركان المغربي، وتوج بكأس السوبر الأفريقي 5 مرات منها مرتين بركلات الترجيح عام 1997 على حساب المقاولون العرب و2024 بالفوز على الأهلي.