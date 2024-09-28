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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي: توسيع رقعة الحرب بالمنطقة يفضي إلى تبعات خطيرة

فؤاد حسين
فؤاد حسين
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 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن توسيع رقعة الحرب بالمنطقة يفضي إلى تبعات خطيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع طارئ مشترك للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79".
وأكد حسين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم /السبت/ - أهمية عقد قمة طارئة مشتركة للدول العربية والإسلامية للتباحث بشأن الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة والخروج بمقررات فاعلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر.
وأوضح وزير الخارجية العراقي، أن توسيع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة قد يفضي إلى تبعات خطيرة يأتي في مقدمتها توفير مناخ ملائم لقيام التنظيمات الإرهابية بإعادة نشاطها الإرهابي.

العراق جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي