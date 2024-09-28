مدمرة يابانية تشارك في مناورات بحرية إلى جانب 4 دول أخرى ببحر الصين الجنوبي

نفذت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، اليوم /السبت/، إلى جانب سفن حربية من أربع دول أخرى، مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية - حسب ما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن المدمرة "سازانامي" شاركت في التدريبات التي جرت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين إلى جانب خمس سفن حربية من كل من الولايات المتحدة والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا.

وأكدت الوزارة أن المناورات، التي تعد أول نشاط بحري تعاوني بين الخمس الدول، تهدف إلى دعم حرية الملاحة والطيران، واحترام الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن المدمرة اليابانية، بالإضافة إلى السفن الأسترالية والنيوزيلندية أبحرت عبر مضيق تايوان قبيل انطلاق المناورات.

وأعربت الحكومة الصينية عن معارضتها لعبور السفن؛ واصفة الخطوة بأنها عمل استفزازي يقوض سيادة الصين وأمنها.

وكانت سفن حكومية صينية قد اصطدمت في أغسطس الماضي بسفن حكومية فلبينية واستخدمت خراطيم المياه ضدها في بحر الصين الجنوبي.