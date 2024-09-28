شهداء وجرحى في القصف الإسرائيلي على قرى قضاء النبطية بلبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن إسرائيل واصلت استهداف المناطق الجنوبية.

وفي هذا الإطار أغارت الطائرات المعادية على أطراف الصرفند وعلى مبنى سكني في كفرحتى، وسقط شهداء وجرحى للهيئة الصحية الإسلامية خلال غارة على مركزهم في الطيبة – ديرسريان.

وطالت الغارات كفرصير، مركبا، ديرسريان، كفركلا، الناقورة، عنقون، مجدل زون، قبريخا ويارون، واستشهدت بالغارات على النبطية الفوقا منى شمس الدين وعلي بلوط في عرب الجل، واطراف زوطر وكفرجوز وتول ميفذون الشرقية وكفرا وبلدة عربصاليم ومجرى نهر الليطاني، حبوش، كفرتبنيت، والزرارية.

وسقط المسعف الرسالي جواد هلال عواضة في البابلية، وخليل فرحات في يحمر ومحمد أحمد عباس.

واستهدفت الغارات الريحان وتلال ومرتفعات إقليم التفاح ويحمر الشقيف والعيشية وكفرجوز رشاف ميفذون واستشهدت رباب حسن جزيني في الخرايب.