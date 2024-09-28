أسعار الدولار فى البنوك اليوم 28 سبتمبر 2024

السبت 28/سبتمبر/2024 - 08:47 ص

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه اليوم السبت، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع.



كما بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، البركة".

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.31 جنيه للشراء و 48.41 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المصري، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB"، ثم 48.32 جنيه للشراء و 48,42 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.



وفي بنكي HSBC، ميد بنك بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.34 جنيه للشراء و 48.44 جنيه للبيع .



كما وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الاستثمار العربي"، ثم 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع.