ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 28 سبتمبر 2024

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه اليوم السبت، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع.

كما بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، البركة".

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.31 جنيه للشراء و 48.41 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، الأهلي المصري، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB"، ثم  48.32 جنيه للشراء و 48,42 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.


وفي بنكي HSBC، ميد بنك بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.34 جنيه للشراء و 48.44 جنيه للبيع .

كما وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الاستثمار العربي"، ثم  48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع.

أبوظبي التجاري أقل سعر دولار البنك المركزى المصرى بنوك اسعار الدولار